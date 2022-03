Como ya lo hemos comentado con anterioridad en estos espacios, a fines de diciembre pasado recomendamos en ocasión de su estreno mundial por Amazon Prime “Being the Ricardos”, de Aaron Sorkin.

Esta biopic recreaba lo que sucedía en las vidas de la exitosa pareja de actores del legendario programa de televisión “I Love Lucy”, Lucille Ball y Desi Arnaz, durante una semana en la que la primera fue acusada de comunista, y aunque fue muy criticada desde que comenzó sus filmaciones por cuestionarse muchos de sus admiradores la selección del reparto de la australiana Nicole Kidman y el español Javier Bardem para interpretar tanto a Lucy como a Desi de manera respectiva, a final de cuentas su trabajo histriónico les calló la boca a la mayoría resultando en actuaciones que ya le dieron a Nicole Kidman un Globo de Oro y tanto a ella como a Bardem un par de nominaciones al Oscar lo mismo que a J.K. Simmons por interpretar a William Brawley.

Pues resulta que el fin de semana pasado cuando volvimos a mencionar “Being the Ricardos” en ocasión del premio que se le concedió a Penélope Cruz en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara su trayectoria fílmica un día después de haber convivido con su esposo Javier Bardem en la ciudad de Los Ángeles durante el almuerzo tradicional de los nominados al Oscar previo a la ceremonia del próximo domingo 27 de marzo, la misma plataforma de Amazon Prime estrenó un largometraje documental que esperemos no sea ignorado en la lista de los mejores trabajos de este género de este año apenas un par de meses de haber tenido su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Sundance y complementa lo que es “Being the Ricardos”.

El trabajo en cuestión lleva el todavía más sencillo título de “Lucy and Desi” pero en su totalidad es una excelente recopilación de material documental de los verdaderos Lucille Ball y Desi Arnaz vistos desde la óptica como directora y productora de una de las dignas herederas de la comediante en la industria norteamericana, Amy Poehler, la misma que luego de destacar en el elenco del no menos legendario programa televisivo de comedia “Saturday Nigh Live” donde ganó un merecido Emmy junto a su compañera de fórmula Tina Fey y quien más recientemente ha sorprendido de forma igual de grata como directora con películas como “Moxie”, que recomendamos en este mismo espacio cuando se estrenó en marzo del año pasado por Netflix.

No sabemos entonces si por coincidencia como sucedió con “Moxie” el año pasado o no, pero “Lucy and Desi” se estrena días previos a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y es un más que merecido homenaje primero a una actriz como Lucille Ball, quien fue un hito en el mundo del entretenimiento norteamericano siendo influencia de grandes comediantes de aquella industria como Carol Burnett o Bette Midler, que dan sus testimonios en este documental, y por el otro la otra mitad de su exitosa dupla, el actor y músico de origen cubano Desi Arnaz, quienes en su momento revolucionaron literalmente a la Meca del Cine como la primera mujer y el primer latino en adquirir tras el éxito de “I Love Lucy” un estudio hollywoodense como lo fue Desilu.

Imperdible tanto para admiradores de la icónica pareja como para quien quiere saber de ellos.

