Lupita D´Alessio, Dolly Parton y PJMA

Un par de días después de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el pasado jueves 10 de marzo “La Leona Dormida”, Lupita D´Alessio, estuvo de festejo doble.

El primero, por llegar a los 64 años de una vida que, a pesar los altibajos que le dio en uno de los momentos más altos de su carrera profesional la adicción a las drogas que no dudó en hacer pública a través de una de las primeras bioseries que produjo Televisa, la ha devuelto a los escenarios con todo el brillo de la gran estrella de la canción que es, y quien después de la pandemia ha regresado con la pila recargada teniendo un regreso triunfal con la representación de BOBO Producciones, como lo comentamos en estos espacios en su momento, el cual ha dado una sucesión de conciertos exitosos que desembocarán en esta primera etapa de esta nueva relación profesional con su presentación el próximo 2 de abril en la Arena CDMX con Paquita la del Barrio.

El segundo que, coincidiendo con esta celebración, se dio el anuncio de que a su trayectoria de ya medio siglo de duración y merecidos premios entre los que se cuentan el primer lugar del OTI en 1978 con el tema “Como tú”, de la autoría de Lolita de la Colina, o el Latin Grammy a la excelencia musical, el 21 de abril próximo le será entregado otro importante reconocimiento de la industria de la música norteamericana al otorgársele el Premio Leyenda durante la Séptima Edición de los Latin American Music Awards en la cual la intérprete de otros clásicos como “Inocente pobre amiga” y “Mentiras” también cantará sobre el escenario de la Arena Michelob Ultra ubicada en el Mandalay Bay Resort and Casino en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Muchas felicidades.

Siguiendo con más leyendas femeninas de la música tanto del siglo pasado como de este, una de las notas más sobresalientes de esta semana dentro de la música en inglés la dio la legendaria intérprete de música country Dolly Parton al solicitar a través de sus redes sociales que se retirara su nombre de los nominados a ser inducidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll donde fue incluida a principios de este año aseverando que “ ... aunque me siento halagada de estar nominada, no me siento que haya ganado ese derecho. No quiero que los votos se dividan por mi culpa”.

Aunque no es la primera vez que se da una situación similar si tomamos en cuenta que en el pasado John Lydon – mejor conocido como Johnny Rotten – envió una carta en su caso destilando furia a los organizadores de la ceremonia en la que se incluía a la célebre banda de punk Sex Pistols, la carta de la ganadora de 7 Grammys y nominada al Oscar por el tema de la película “9 to 5” de 1980 transmite la congruencia y humildad de los que son en verdad grandes, ya que aunque de pronto hay nominados que no se caracterizan precisamente por ser exponentes del rock no abren el pico cuando se saben que no tienen vela en ese entierro, aquí Dolly dice que si en un futuro no muy lejano hace algo en el género del rock y es considerada otro gallo cantaría.

Para concluir, y siguiendo con los festejos y ahora sí que dentro del género del rock, vaya desde estas líneas una felicitación y la mejor de las suertes para la agrupación saltillense PJMA (@pjmaoficial) que hoy se presenta en San Antonio y mañana en Austin dentro del SXSW.

