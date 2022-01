Marilyn Bergman, Michael Lang y Ronnie Spector

El mismo día que anticipamos el que hubiera sido el cumpleaños número 75 de David Bowie se dio el fallecimiento de una prolífica cantautora norteamericana como lo fue Marilyn Bergman.

Nacida en Brooklyn, Nueva York, el 10 de noviembre de 1928, para 1953 Marilyn Bergman ingresó a la Sociedad de Autores, Compositores y Publicistas de los Estados Unidos (ASCAP) donde uno de sus principales colaboradores fue el también compositor Alan Bergman, su marido, quien ingresó en la misma dos años después, en 1955, con quien además de compartir el trabajo de varias famosas composiciones para películas y programas de televisión ganó también tres premios Oscar por algunos de sus temas más reconocidos en la pantalla grande como el de “The Windmills of Your Mind”, de “El caso Thomas Crown” (1978) ” o los que escribieron para proyectos memorables de Barbra Streisand como “Nuestros Años Felices”, de 1973 y “Yentl”, de 1983.

Además de esos triunfos, la pareja completó un total de nada menos que 11 nominaciones adicionales a la estatuilla dorada por canciones para las películas “Con los ojos cerrados” (1969); “Mosaico de Sueños” (1970); “Casta invencible” (1971); “El Juez de la Horca” (1972); “El Próximo Año a la Misma Hora” (1978); “La Promesa” (1980); “Tootsie”, “Sí, Giorgio” y “Amigos muy íntimos” (1982); “Shirley Valentine” (1989) y “Sabrina”, versión 1995. Marilyn Bergman falleció de problemas respiratorios el sábado 8 de enero pasado a los 93 años de edad en su hogar de Los Ángeles, sobreviviéndole su esposo Alan Bergman, de 96 años de edad.

Siguiendo en el mundo del cine, el mismo sábado 8 de enero falleció en la ciudad de Nueva York donde nació el 11 de diciembre de 1944 el productor norteamericano Michael Lang, quien hablando de premios Oscar fue en el año de 1969 cuando quedó para la posteridad relacionado a la música como parte de la cinta ganadora al Mejor Documental de 1970, “Woodstock”, de Michael Wadleigh, al haber sido el productor ejecutivo del legendario festival y el mismo año como organizador del fatídico concierto en san Francisco de los Rolling Stones que terminó en tragedia y quedó plasmado en otro clásico documental como “Gimme Shellter”, de Albert y David Maysles y Charlotte Zwerin, formó parte de momentos importantes del rock del siglo XX.

Y si a momentos importantes del rock del siglo XX nos vamos, fue el pasado miércoles 12 cuando se dio a conocer la no menos triste noticia de la muerte de la cantante norteamericana Ronnie Spector a los 78 años de edad tras enfrentar una breve batalla contra el cáncer. Spector, nacida bajo el nombre de Verónica Bennett, unió fuerzas junto a su hermana mayor Estelle y su prima Nedra Talley para formar en 1957 uno de los más sólidos tríos femeninos de la llamada época de los grupos femeninos, The Ronnettes, para convertirse en una de las voces más potentes de principios de los años 60 a través de temas como “Be My Baby”; “Baby I Love You” y “Walking in the Rain”, entre otros más.

Aunque el casarse con el productor Phil Spector en lugar de ayudarle le perjudicó, su voz siguió sonando igual de potente cuando a mediados de los 80 hizo homenaje a su éxito “Be My Baby” haciendo coros en el éxito del también desaparecido Eddie Money “Take Me Home Tonight”.

