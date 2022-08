‘Me abruman’, Tom Holland deja las redes sociales por salud mental

“Encuentro que Instagram y Twitter son demasiado y me abruman, me quedo atrapado y caigo en espiral cuando leo cosas sobre mí. Decidí borrar las aplicaciones por mi bienestar mental” , dice el mensaje del artista en Instagram.

El cual acompañó de un video donde relata la situación en que se encuentra. “Llevo una hora intentando hacer este vídeo. Me cuesta decir lo que quiero decir... Me tomaré un descanso de redes sociales por mi salud mental”.

“Ahora no soy musculoso, pero entonces era muy flaco. A todo el mundo le llegó la pubertad cuando estábamos en el colegio y yo siento como si me hubiera llegado el año pasado. Fue una época en la que me avergonzaba. El gimnasio, las duchas y esas cosas no son mis recuerdos favoritos”, agregó al mismo medio.

PROMOTOR DE LA SALUD

El actor de Marvel maneja una fundación que fue creada por sus padres, “The Brothers Trust”, la cual nació en 2017 con el objetivo principal de buscar y apoyar obras de caridad que no tienen los suficientes recursos para seguir adelante con sus misiones.