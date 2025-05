‘Me dio cosita andar con un güey de ‘Solo para mujeres’: niegan romance entre Poncho de Nigris y Angélica Vale

Poncho detalló en el programa que, por aquel entonces, él tenía 28 años y ella protagonizaba La fea más bella . Afirmó que ambos se besaron y que incluso el chofer de Angélica lo llevó a su departamento. “La mamá no lo dejó salir conmigo porque dijo que yo era un desmadre, y la verdad no es cierto” , declaró ante las cámaras.

La respuesta no tardó en llegar. Durante una entrevista reciente, Angélica Vale desmintió que su madre haya tenido algo que ver con la decisión de no seguir saliendo con él. “Nada qué ver, mi mamá ni se enteró. Poncho anduvo un tiempecito atrás de mí, pero que diga la verdad, a mí sí me dio cosita andar con un güey de Solo para mujeres”, declaró entre risas, haciendo referencia al show de strippers del que De Nigris formó parte.

La actriz reconoció que el influencer le cae bien, pero fue clara al decir que el supuesto romance no pasó de un coqueteo sin mayor importancia. “Lo quiero mucho a Poncho, me cae súper bien, pero que no me ande metiendo en rollos con su mujer, qué vergüenza, cómo ahorita, si ya pasaron 25 años de ese estúpido coqueteo que llegamos a tener”, agregó, aludiendo a la incomodidad de que este episodio sea motivo de discusión tantos años después.

La polémica se avivó cuando reporteros cuestionaron a Angélica María sobre su presunta desaprobación de la relación. La llamada “Novia de México” reaccionó con humor y también con distancia: “¿Poncho?, no, pues yo qué tengo que ver en la vida de mi hija, no”.

Al preguntarle si le habría gustado como yerno, respondió: “¿Poncho?, estaba chulo, estaba chulo. Yo en esas cosas no me meto. Y si estaba chulo, pues sí, y se besuquearon. Oye, pues qué bueno. Qué bueno que se besuquearon, porque hay que aprovechar. Hay que aprovechar cuando te gusta alguien”.

Sin embargo, la también cantante no dejó pasar la oportunidad para resaltar a quienes sí han tenido un impacto más duradero en su vida y en la de su hija, como Ricky Martin, a quien considera parte de la familia.

“Lo queremos mucho, estamos siempre agradecidas de que sea tan agradecido. Porque es un muchacho agradecido, siempre habla de mi mamá, de nosotras... siempre lo querremos aquí”, dijo sobre el cantante puertorriqueño, quien compartió escenario con ambas al inicio de su carrera teatral.

Con estas declaraciones, Angélica Vale y su madre cerraron el capítulo con claridad: no hubo una historia significativa con Poncho, y cualquier narrativa que intente dramatizar lo ocurrido no corresponde con la realidad. Aunque ambas evitaron descalificaciones directas, dejaron claro que la versión del regiomontano está más cerca de la ficción que de los hechos.