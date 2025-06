‘Me grabó y trató de vender la nota’: revela Ana Bárbara por qué se distanció de hijo de Mariana Levy

Ana Bárbara expresó el dolor que le ha causado la actitud del joven, a quien crió como a un hijo desde la muerte de su madre. “Lejos de pedirme perdón fue y distorsionó todo con una bola de estupideces para cambiar la atención a otro lado y no, soy una madre dolida y mi pecho no es bodega”.

Ana Bárbara hizo estallar la controversia este 2025 al hablar por primera vez sobre la fractura con José Emilio Fernández , hijo de Mariana Levy . En declaraciones ofrecidas a la prensa, la intérprete fue contundente: “Fue a mi casa, porque es su casa, es casa de mis cinco hijos, y me grabó y trató de vender la nota. Es lo último que voy a hablar de esto y perdón, tengo que poner espacio de cuando no me cuidan porque yo también soy humana”.

“No juego con la maternidad”

En una declaración emotiva, la cantante reafirmó su rol maternal en la vida de los hijos de Mariana Levy: “No solamente fui, soy y seguiré siendo la madre en la Tierra de esos niños porque yo me comprometí hace 19 años a hacerlo, porque a mí Paula una vez me dijo, con tres años, ‘¿Te puedo decir mamá?’, y yo le dije que sí; yo no juego con la maternidad”.

La versión de José Emilio

Poco después, José Emilio Fernández ofreció su versión a los medios. Frente a las cámaras de Televisa Espectáculos, admitió que intentó vender una historia sobre Ana Bárbara, pero negó haberla grabado.

“Yo no tengo ninguna grabación. Voy a ser honesto como siempre lo he hecho, intenté vender una nota de Ana Bárbara, cosa que no era nada malo, y la razón por la que intenté vender era para comer, porque yo tenía 17 años, no tenía a nadie y tenía la desesperación de comer (...) Jamás me metería a su casa para grabarla”, explicó.

El joven también reiteró las acusaciones contra la pareja de la cantante, con quien mantiene una relación conflictiva desde hace años.