$!¡Monterrey vuelve a rugir! Todo lo que tienes que saber sobre el Pa’l Norte 2021

Originalmente, el gran evento estaba contemplado para realizarse los días 20 y 21 de marzo en el Parque Fundidora en Monterrey, pero este fue suspendido por la pandemia de COVID-19. Pa’l Norte fue reagendado el 11 y 12 de septiembre de 2020 para luego ser nuevamente pospuesto por el incremento de casos de COVID-19 en Nuevo León y en todo el país. Además, para compensar su ausencia, se realizó una edición virtual, en la que destacó la participación de artistas como Guaynaa, Intocable, Enjambre, Gera MX, Siddartha, Mon Laferte, The Hives, entre otros.

“Tu seguridad es nuestra prioridad, es por eso que para esta edición estamos estableciendo medidas de prevención adicionales para accesar al evento”, señalaron los organizadores del festival hace algunas semanas a través de redes sociales. Se aseguró que el protocolo para ingresar será que los asistentes presenten su esquema de vacunación completo, ya sea copia impresa o digital. O bien, el resultado negativo de una prueba antígeno no mayor a 72 horas. El festival implemento el uso de un Fast Pass, el cual tiene la finalidad de conocer el estado de salud de los fans antes de ingresar. Éste liberará un código QR que deberás presentar junto a tu boleto físico antes de ingresar al evento.

SIN VACUNA, NO

Una vez en el evento, se tomará la temperatura, aplicarán gel desinfectante y promoverán el lavado de manos frecuentemente, así como el uso obligatorio de cubrebocas. En los comentarios surgieron diferentes dudas, entre ellas, el hecho de que algunos comprobantes aún no se actualizan en la página del gobierno, ante ello, Tecate Pa’l Norte sugiere llevar, también, comprobante de la segunda dosis. Actualmente, se encuentran respondiendo dudas frecuentes en sus redes, por sí suceden casos ajenos a las políticas establecidas.

De acuerdo a la publicación del cartel en sus redes sociales, este viernes 12 de noviembre podrás disfrutar de Foo Fighters, Los Auténticos Decadentes, Foster the People, Galantis, Juanes, Moon Laferte, Ely Guerra, Arizona, Los cadetes de Linares, División Minúscula, Enjambre, Disidente, Todos tus muertos, Kinki, La Sonora Dimamita, Ed Maverick, entre otros.

El sábado el line up estará formado por Tame Impala, Alejandro Fernández, Babasónicos, Chet Faker, Claptone, El Tri, Piso 21, The Kooks, Danny Ocean, Hello Sea Horse, Uzielito Mix, Chetes, La Leyenda, Los Cafres, Eliseo Robles, entre muchos otros. En esta ocasión habrá un escenario acústico, en el cual podrás escuchar a Juanes, Mon Laferte, DLD, Ely Guerra, Caloncho, Chetes, Los Románticos de Zacatecas.

Asimismo, habrá otro escenario llamado Oasis Bacardi, en el cual estarán Mau y Ricky, Manuel Medrano, Mariah Angeliq, Sabino, Ovi, Don Patricio, Leon Leiden, Ecko.