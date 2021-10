‘No estamos viendo la misma serie’; informan de traducciones erróneas en ‘El Juego del Calamar’

Con la popularidad de la aclamada serie coreana, cada detalle es de alta importancia, principalmente porque se encuentra en una lengua extranjera a la nuestra, y es difícil percibir el verdadero significado de cada palabra si no somos fluidos en coreano.

Por ello, en Twitter y TikTok se han levantado varios usuarios a criticar la traducción que ha ofrecido la plataforma Netlix, enfocándose en los subtítulos al inglés.

“Hablo coreano fluido y vi ‘El Juego del Calamar’ con subtítulos en inglés... si no entiendes coreano, en realidad no viste la misma serie. La traducción fue muy mala. El dialogo estaba tan bien escrito y no se conservó nada”, afirmó la usuaria @ymmayer en Twitter.

El ejemplo que utilizó fue en una escena donde la jugadora 212, Han Min-nyeo, dice “Soy muy inteligente, sólo que no tuve la oportunidad de estudiar”, mientras, en los subtítulos en inglés: “No soy un genio, pero lo he resuelto”. Ante esto, ymmayer asegura que se trata de un “cliché” muy básico en la multimedia coreana: la persona pobre que es inteligente pero no tiene recursos, y que es una parte muy importante de su personaje.

“Los escritores quieren que sepas eso de ella, y es la razón por la cuál está en el show”.

También, habla sobre el episodio Gganbu, donde los competidores pasan la emocional prueba de las canicas. En inglés establecen que la palabra significa “nosotros compartimos todo”, cuando en realidad es “no hay propiedad entre tú y yo”.

Más tarde, ymmayer asegura que el trabajo de los traductores no es respetado, se les paga mal y trabajan de más, que “es un arte menospreciado”.

Otro usuario, akimillustrates, comentó que en una escena, el concursante 218, Sang-Woo, recibe una llamada de su madre en donde ella le dice que “no tienes qué comprarme algo, sólo cuida de ti mismo”, y en los subtítulos agregaron “sólo me preocupa que vayas a comprarme, ya sabes, algo que es muy caro”.

Aunque aseguran “parecer nimiedades”, también comentan que pueden cambiar mucho la esencia de los personajes, sus historias y la constante plática sobre el dinero, lo que es caro, la pobreza y las oportunidades que tienen los personajes en cuanto a lo económico.

