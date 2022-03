‘No recomiendo este camino a nadie’, cuando Will Smith habló de la relación abierta que tiene con su esposa Jada Pinkett

Will Smith y su esposa Jada Pinkett han encabezado los titulares de los medios de comunicación este lunes, y no precisamente por la victoria de Will, quien se llevó el Oscar a Mejor Actor por su interpretación de Richard Williams en la cinta Rey Richard, sino por el incidente que tuvo con Chris Rock debido a la broma que hizo sobre la alopecia de la actriz.

El hecho dio pie a que se recordaran los momentos más polémicos de la pareja, entre ellos cuando Smith se sinceró sobre la relación abierta que ha mantenido con su esposa por décadas, la cual, aseguró no la recomienda a nadie.