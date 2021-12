‘Nuestro Amor’, ‘It’ll be Okay’ y ‘All I Want for Christmas is You’ son las recomendaciones musicales

‘It’ll be Okay’

Shawn Mendes

Disponible en: Apple Music, YouTube y Spotify

CALIFICACIÓN VMÁS: 910

Definitivamente inspirado en su reciente ruptura con Camila Cabello, “It’ll be Okay” es un sencillo que arranca así, ‘‘¿Vamos a hacerlo? ¿Va a doler? Podemos intentar sedarlo, pero nunca funciona’’. Se evidencia así como Shawn pone los pies sobre la tierra y analiza la situación. Después, en el estribillo, canta a la decisión que ya ha tomado y que ronda su mente: ‘‘Me he empezado a imaginar un mundo en el que no coincidimos. Me está poniendo enfermo pero nos curaremos y saldrá el Sol’’. Y la cosa no mejora durante el verso más duro de la canción, cuando reconoce que no quiere hacer nada para remediarlo: ‘‘Si me dices que te vas, te lo pondré fácil. Todo estará bien. Si no podemos parar de sangrar,

no tenemos que arreglarlo, no tenemos que quedarnos. Te querré de todas las maneras.

[..] El futuro con el que hemos soñado se está poniendo negro. No hay nada más doloroso’’.