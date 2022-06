Octogenarios, Lalo Schifrin y Menudo

En días pasados coincidió el cumpleaños número 80 de dos vocalistas fundadores de un par de bandas de rock, que hicieron historia en este género musical desde hace seis décadas.

El primero de ellos se trata de Paul McCartney, nacido el 18 de junio de 1942 en Liverpool, Inglaterra, y quien, como uno de los fundadores de una de las más icónicas bandas de rock and roll del siglo XX, los Beatles, así como su carrera como solista a partir de la separación de la misma en 1970, se convirtió en una de las figuras clave de la cultura contemporánea tanto como cantante, poeta, escritor, artista, activista por los derechos de los animales, empresario y propietario de más de 3 mil marcas registradas. Con todo, y solo enfocándonos en su faceta musical, es el artista dentro del libro de Records Guiness con más discos vendidos; más temas números uno (compartidos); la canción con más versiones para “Yesterday” y el concierto pagado con más público (más de 350 mil en el año de 1989 en Brasil).

El segundo se trata de Brian Wilson, nacido el 20 de junio de 1942 en Inglewood, California, y quien a la par de McCartney se convirtió en uno de los grandes genios musicales como fundador, junto a sus hermanos Dennis y Carl Wilson, así como su primo hermano Mike Love y un amigo de la escuela de nombre Al Jardin la agrupación norteamericana The Beach Boys. El tema “Surfin” fue la punta de lanza del que sería una larga y exitosa discografía como “California Girls”, “Wouldn´t it be nice” y tres temas número uno en la Unión Americana como “I Get Around”, “Help me Rhonda” y “Good vibrations”, entre otros. En el 2014 se llevó al cine una muy digna biopic que bajo el título de “Love & Mercy” (“Amor y compasión”) recreaba la vida de Wilson como adulto (John Cusack), así como de joven (Paul Dano).

Entre ambos octogenarios se dio el domingo 19 el cumpleaños número 60 de la coreógrafa y cantante Paula Adbul, quien aunque se inició en el medio del espectáculo como una de las porristas de los Lakers de Los Ángeles a principios de la década de los 80, para fines de la misma se había convertido ya en la coreógrafa más solicitada para películas como “Un Príncipe en Nueva York” (1988), donde también participó, así como una de las intérpretes femeninas más exitosas del pop en inglés a la par de Janet Jackson y Madonna gracias a su álbum debut “Forever Your Girl” (1989), del cual se desprendieron números uno como “Straight Up”; “Forever Your Girl” o “Cold Hearted”, entre otros, y ya en el nuevo milenio fue de las pioneras de reality shows musicales como la jueza de “American Idol” (2002).

Sin embargo, si hablamos de cumpleañeros que hay que resaltar a todo lo alto, el martes 21 quien estuvo de manteles largos fue el compositor de origen argentino Lalo Schifrin al llegar a los 90 años de vida y quien es recordado, entre otros por los temas de películas como clásicos de la TV y luego del cine como “Misión Imposible” y “Starsky y Hutch”; ganadoras del Oscar como “La leyenda del indomable” (1967) y “Bullit” (1968), o éxitos como “Harry el Sucio” (1971), entre muchas otras más.

Para terminar, para sus fans, ayer HBO Max estrenó la serie documental “Menudo: Forever Young”.

Comentarios al correo: tavoneto69@yahoo.com.mx