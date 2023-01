Orgullo de Saltillo: Celebra Emanuelle Abdallah doble reconocimiento nacional por 26 años de carrera musical

En una charla con VMÁS Emanuelle Abdallah compartió con orgullo uno de los logros que no esperaba en su carrera musical, pero que le dio una motivación más para hacer de su música algo más valioso y hacerla con más pasión. Originario de Saltillo, el cantante tiene 26 años de trayectoria en los escenarios, detrás del micrófono y componiendo de la música regional mexicana. Fue así que en entrevista quiso compartir con el público y agradecer por la confianza que han depositado en su talento para construir su carrera y llegar hasta donde está hora.

LA NOMINACIÓN Emocionado, Emanuelle recuerda que, tras recibir un premio en la Ciudad de México, le abrió las puertas a ser reconocido a nivel nacional con otro aplauso a su talento. ‘El Galardón Music Award lo entregan a cantantes a grupos que destacan en la cuestión de la trayectoria artística, después de este galardón que se entregó en la ciudad de México ellos me propusieron al ‘Micrófono de Oro’”, recordó el cantante. “Se entrega a personalidades destacadas dentro de la comunidad artística, política, comunidad altruista, actores y cantantes y muchos talentos” explicó el cantante.

Asegurando que lo tomó por sorpresa, la propuesta tan sólo le daba reconocimiento a su arduo trabajo. “Cuando me propusieron yo dije no perdemos nada dije ‘a ver qué sale’, pero el reconocimiento del Micrófono lo vi como algo inalcanzable. La sorpresa fue cuando me dijeron que me lo iban a entregar por la trayectoria de 26 años, por reconocimiento de la composición musical”, relató emocionado Emanuelle. EL MOMENTO ESPERADO Al ser cuestionado sobre las emociones en ese momento y las reacciones a su logro, dijo sentirse con sentimientos positivos. “Me llené de mucha alegría, felicidad, no la esperaba como tal, la Asociación Nacional de Compositores de México me envió una notificación diciendo que estaba seleccionado para recibir el ‘Micrófono de Oro’, recordó.

El saltillense recordó que tuvo que viajar a la CDMX para asistir a la ceremonia en El Gran Fórum donde se entregó ese galardón rodeado de figuras del espectáculo mexicano. “Cuando yo me entero que me lo van a entregar me quedé como no puede ser posible que alguien me esté entregando una presea de esta manera por este tiempo de llevar la música regional mexicana”, dijo. La misma noche que el cantante brillaría por su talento se le reconocería a legendas de la industria en México como Manuela Torres, Hugo Stiglitz, el ‘Hijo Del Santo’ y hasta la comediante Liliana Arriaga ‘La Chupitos’ entre varios actores y cantantes más.

TRAYECTORIA PREMIADA Al ser cuestionado sobre la importancia de este premio en su vida y profesión, Emanuelle dijo sentir compromiso con el público y con los proyectos que a futuro entregará musicalmente. “Esto es un compromiso que a mí me hace realmente crecer más todavía, comprometerme más con la gente que ha seguido mi trayectoria con más de 26 años, esto es estar en avance, innovando para que la gente te mantenga en su mente y corazón”, agregó el entrevistado Mientras recordaba que hace 20 años lanzó su primer disco también resaltó que su trayectoria se ha forjado en la región al ser uno de los cantantes que ha dado show en la Expo Feria de Saltillo, participando en las Ceremonias del Grito de Independencia en diversos sexenios, así como eventos radiofónicos y de televisión local.

Sin embargo, uno de los recuerdos que más tiene atesorados es su participación junto a Eulalio González ‘El Piporro’ en Plaza de Armas, según relata durante un homenaje que le fue realizado al icónico cantante mexicano. INSPIRACIÓN Otro de los planes que tiene Abdala para este año es el lanzamiento de nueva música, en la cual ya está trabajando precisamente inspirado en momentos especiales. Aunque confiesa que no es fácil.

“Vamos a seguir creando música porque a veces llega la inspiración. A veces me tardo una semana a veces 6 meses 8 meses no puedo yo forzarme, a decir voy a componer una canción a lo mejor hay unos que sí. A veces me llega la inspiración a la 1, 2, 3 de la mañana, dormido o cuando voy caminando”, recordó entre risas. Aseguró que disfruta de los premios que lo inspiran a ser mejor artista.