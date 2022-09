Recordemos que Montero estuvo en medio de la polémica en meses pasados debido a que el productor Juan Osorio reveló que el también actor no se presentó a la grabación del último capítulo de la serie “El último rey” , una producción que contaría la vida de Vicente Fernández y donde el intérprete de “Con ganas de amar” fue la estrella, sin embargo, el material no salió a la luz porque no estaba autorizado.

El artista expresó que está gozando de un buen momento en su carrera, además que acude a tratamientos para controlar la ira. Esto luego de que también se difundiera que ha tenido cancelaciones de proyectos por el mismo “problema”.

Montero agregó que nadie tiene que opinar sobre su persona, así como de sus decisiones: “Siempre he salido de mis cuestiones, de mis problemas o de mis tropiezos por mi propia voluntad; nadie viene y que me tengan que llevar del brazo, no, hago mis cosas, nadie tiene que venir. Y si mucho les interesa, que vengan y me busquen, pero no voy a aceptar ningún comentario de nadie porque siempre he dado la cara”, afirmó.

También recalcó que cuando tiene errores lo reconoce.