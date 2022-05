¿Para dónde va Mercurio?

Mercurio retrógrado, una ilusión óptica que ocurre unas tres veces al año. Durante esos periodos, ahora, por ejemplo, suelen decir que habrá complicaciones en la comunicación, fallas en aparatos electrónicos y en maquinaria. Dicen que debemos revisar, reordenar, recapitular y terminar, pero no comenzar cosas nuevas. Suele verse como una amenaza astrológica.

Estoy bastante segura de que los astros no tienen ninguna intención en nuestra contra, pero sí sigo la astrología evolutiva. Desde el 10 de mayo al 3 de junio estamos pasando por un período de Mercurio retrógrado. No sé cómo vayan ustedes, pero para mí la vida se ha puesto confusa. No está pasando nada terrible, pero han sucedido unos cambios sorpresivos que ponen mi vida un poquito complicada. Ya saben, todo iba fluyendo bien y “zaz”, hay que reorganizar, reasignar, reentrenar, reprogramar.

Al estudiar la situación más fríamente, puedo ver con claridad que las cosas serán de beneficio para mí a la larga. Es uno de esos momentos en que recuerdo lo que dicen, “Cuidado con lo que deseas, que puede ser que se te conceda”. Todo lo que está pasando me dejará con unas cuantas situaciones resueltas.

Mercurio retrógrado tiende a ser de esos tiempos en que hasta el panorama más claro se percibe nebuloso. Voy a tener que tomar mi propio consejo. Necesito tiempo para sentarme con un café, o un vino, y usar mi agenda, mis apuntes y recordatorios para poner las siguientes dos semanas en un esquema que me ayude a calmar la tempestad que siento en la mente (géminis, aire, Mercurio regente). ¡Salud, pues!