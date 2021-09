‘Perfectamente imperfecta’, libro que invita a buscar el balance

Kalinda Kano , como buena influencer, tiene su canal homónimo en YouTube , en donde tiene 38 mil 300 seguidores -me incluyo-. Cuando tengo ocasión de conversar con ella sobre su libro comienzo cuestionando que al haber pasado por diferentes medios, cómo fue para ella cambiar de canal, al de la escritura .

Su libro está pensado para mujeres que como ella se auto exigen mucho y en éste, en términos coloquiales ella propone bajarle al ritmo de vida y escucharnos, hacer consciente cada momento y buscar un equilibrio que dé tranquilidad . Suena bonito, pero sencillo no es, aunque tampoco es una odisea.

“Es súper diferente, apenas lo estoy terminando de procesar. A mí siempre me ha gustado mucho escribir, nunca lo había hecho de manera pública pero soy una persona que diario escribo, tengo esa costumbre, hago ejercicios de escritura y en mis redes sociales siento que de alguna forma eso se empezó a reflejar porque compartes algo visualmente, pero lo acompaña un texto”, detalla.

Y lo que escribe en sus redes a veces es más extenso, como me cuenta, dependiendo del tiempo que tenga disponible y a raíz de eso la editorial la contactó para proponerle el proyecto de este libro, del que no dudó en ningún momento.

“Soy muy partidaria de salir de nuestra zona de confort” entonces, “de inmediato acepté, no tenía idea de cómo le iba a hacer, porque no tenía el tiempo para escribir un libro, pero acepté y dio la casualidad de que hubo una pandemia de por medio y me dio más tiempo para escribir el libro”.

En este sentido, la cuarentena le sirvió mucho, aunque reacciona, “sería una mentira decir que la cuarentena no nos retó, entonces fue muy interesante estar escribiendo un libro sobre bienestar al mismo tiempo que tratar de mantener activamente el bienestar de la familia. Entonces hubo mucho aprendizaje y pude poner en práctica lo que estaba escribiendo”.