Pétalos rojos, cristales y atados de hierbas

Velas, atados de hierbas, cristales, palo santo, pétalos de rosa, un péndulo, cartas de tarot, runas... Me rodeo de muchas cosas que simbolizan las intenciones que pongo a mi espacio, a mi trabajo, y a mi vida. No pienso que las cosas por sí mismas resuelvan algo, al igual que no creo que una imagen de un santo hace un milagro. Pero sí creo en la fuerza de las intenciones que tenemos al acercarnos a nuestra espiritualidad a través de imágenes y rituales.

Es común que alguien me pregunta para qué son las cosas que tengo por acá y allá en mi casa, el consultorio y el foro. He explicado que son cosas que me recuerdan a algo que yo necesito trabajar. Hace muchos años me di cuenta de que existía la compasión. (No, no la conocía). Quería saber qué era, cómo se vivía, qué significaba en el correr común de los días de una vida. Entonces busqué una imagen del Buda de la Compasión, la mandé imprimir en una lona, y la colgué en lo que era en ese momento mi consultorio. Pude haber usado cualquier imagen relacionada. Cristo, Kuan Yin. Escogí el Buda. Colgar una lona no me hizo una persona compasiva, pero sí me recordaba de manera constante de mi intención de acercarme a la compasión.

Hoy en mi consultorio hay una charola llena de elementos. Y para mi sorpresa, sin haberlo intencionado, veo una colección (que ahora incluye cuatro atados de hierbas y flores) que me sugiere la fuerza junto con la dulzura. Hoy tendré presente estos elementos para ver a dónde me llevan. Tal vez seguiré explorando el significado del amor.