Piratas, thrillers y basquetbol

A toda velocidad inicia marzo en relación a series por streaming al estrenar del jueves pasado a la noche de hoy varios títulos de géneros diversos a los que vale la pena echar un ojo:

* “OUR FLAG MEANS DEATH” (HBO Max)

El actor, director y guionista ganador del Oscar al Mejor Guion Adaptado del 2019 por “Jojo Rabbit”, Taika Waititi, protagoniza, produce y dirige algunos episodios de esta serie de aventuras basada en hechos de la vida real que el pasado jueves estrenó sus tres primeros episodios donde interpreta al famoso pirata Barbanegra aunque en realidad el protagonista es Stede Bonnett (Rhys Darby), el capitán novato de un navío en los inicios del siglo XVII que sufre una crisis de mediana edad, con una tripulación muy diversa y que combinando el humor característico de Waititi intercala puntualmente el legado de los “Piratas del Caribe” de Disney con el de Monty Python y Saturday Night Live y temáticas controvertidas como esclavitud, racismo y diversidad sexual.

* “THE TOURIST” (HBO Max)

El mismo día del estreno de “Our Flag Means Death”, HBO Max estrenó a la vez los seis episodios que conforman esta miniserie de seis capítulos protagonizada por Jamie Dornan, quien en el último año cuando menos ha podido para su fortuna despojarse del personaje que lo lanzó al estrellato como el protagonista de la saga de “Cincuenta Sombras de Grey” para además de protagonizar una de las cintas más nominadas al Oscar de este año como lo es “Belfast”, de Kenneth Branagh, en este thriller muestra su versatilidad como un hombre que misteriosamente ha perdido la memoria en el desierto australiano tras un accidente automovilístico provocado por un trailer. Sin llegar a las alturas de “Amnesia”, de Christopher Nolan, entretiene y vale la pena.

* “¿SABES QUIÉN ES” (Netflix)

Siguiendo con los thrillers, el viernes pasado Netflix dio la bienvenida por su parte a “¿Sabes quién es?” serie de ocho capítulos que produce y protagoniza la actriz australiana nominada al Oscar por el clásico contemporáneo “El Sexto Sentido”, Toni Collette, en conjunción con otros productores de renombre como Lesli Linka Glatter (“Homeland”; “Mad Men”) para ahora interpretar a Laura Oliver, una mujer que tras encontrarse en el fuego cruzado de una tragedia colectiva en compañía de su hija Andy (Bella Heathcote), su reacción ante ese evento y los subsecuentes a este revelan a la joven un pasado que su progenitora le había mantenido oculto enfrentándola a una nueva y temible realidad.

* “WINNING TIME: THE RISE OF THE LAKERS DYNASTY” (HBO)

Para terminar, la noche de hoy en el horario “calientito” que le dejó la serie “Euphoria”, cuya segunda temporada concluyó a todo lo alto el domingo pasado en este canal y su respectiva plataforma, llega esta miniserie de diez episodios a estrenarse semanalmente producida por el ganador del Oscar Adam McKay (“La gran apuesta”; “No miren arriba”) que también basada en la vida real nos remonta como su título lo indica a la forma en que subió hasta las alturas el hoy ya más que consolidado equipo profesional de basquetbol de los Lakers de Los Ángeles gracias a la participación en su filas, entre otros, a jugadores como “Magic” Johnson (Quincy Isaiah).

