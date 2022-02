PlayStation Productions muestra nueva intro animada

El pasado martes 15 de febrero, a través de su cuenta oficial de twitter, PlayStation publicó el nuevo intro animado que utilizara PlayStation Productions en todas sus producciones. El video rápidamente llamo la atención, ya que aparecen los personajes pertenecientes a las franquicias exclusivas de Sony. En ella podemos observar a personajes como Aloy de Horizon , Kratos y Atreus de God of War, Ratchet y Clank, a Nathan Drake de Uncharted, Joe y Ellie de The last of Us, a Jin Sakai del videojuego Ghost of Tsushima, así como a Sacknoy y Astro.

Recordemos que Sony ha apostado por llevar a la pantalla grande a una de sus franquicias más populares, hablamos de Uncharted. La película basada en el videojuego y protagonizada por Tom Holland. Quien dará vida a Nathan Drake llegará a los cines el día 18 de febrero del 2022 y quizá sea aquí que veremos por primera vez en una producción de Playstation Productions.

También debemos mencionar que Sony y Naughty Dog están produciendo la serie The last of us, la cual esperamos se estrene este 2022 en la plataforma de streaming de HBO. Esta última ha levantado altas expectativas en cuanto a la calidad, puesto que el mismo Neil Druckmann (guionista original del juego) está supervisando y teniendo participación directa en la producción de la serie, la cual contará con 10 episodios para su primera temporada.

Es así como Sony apuesta por llevar a la pantalla grande y al streaming algunas de sus historias más icónicas, para que más gente fuera del mundo de los videojuegos puedan disfrutarlas.