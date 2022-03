Premios Oscar: ‘El Poder del Perro’, el gran favorito después de un fin de semana de premios

Otros resultados notables del fin de semana fueron “CODA”, quien se colocó como el favorito en la carrera por el Oscar al Mejor Guión Adaptado, derrocando al favorito al Oscar hasta la semana pasada, “El Poder del Perro”. El premio al Mejor Largometraje Internacional de los Critics Choice Awards fue un golpe para las esperanzas de “Flee” y “The Worst Person in the World”. “The Mitchells vs. The Machines” derrocó al favorito de los Oscar, “Encanto”, para ganar el premio a la Mejor Película Animada. En cuanto alganador del premio al Mejor Drama, “King Richard” es probablemente el nuevo favorito de los Oscar en la categoría.