El príncipe Harry y Meghan Markle son ya una pareja de revista

Los duques de Sussex son parte de la lista de los 100 influencers en la edición especial que dedica este año la revista Time, la noticia se dio a conocer ayer, en el cumpleaños 37 del príncipe Harry.

Y la pareja posa en una de las siete portadas de Time100, el príncipe Harry aparece vestido de negro mientras de Meghan Markle va de color blanco.

Las fotos de los Duques son parte del reportaje en el que hay un texto del cocinero español José Andrés, quien es fundador de la organización World Central Kitchen, que los Duques apoyan. “No es fácil para unos jóvenes duque y duquesa el lanzarse a la acción cuando ya has sido bendecido por nacimiento y por tu talento, después de haberte quemado con la fama. Sería mucho más seguro para ellos el disfrutar de su buena suerte y mantenerse callados. Pero eso no es lo que hacen Harry y Meghan, o lo que son... en un mundo donde todo el mundo tiene una opinión sobre gente que no conocen, los Duques tienen compasión por los desconocidos. No opinan. Corren hacia la dificultad”, describe el asturiano.

Según el sitio web de los duques de Sussex, Archewell, ellos afirmaron sentirse humildes por ser tomados en cuenta en la selección de personajes influyentes del 2021. Aunque esta no es la primera ocasión en la que son portada de la revista Time, sí es su primer posado ex profeso.