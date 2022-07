¡Puro talento local!, la banda saltillense LQDM se reinventa y estrena colaboración con MC Aese

De igual manera, en el transcurso de dicha década, más bandas independientes comenzaron a surgir. Los medios de comunicación como el radio y la televisión tenían una mayor apertura para este tipo de música. Sin embargo, todo se concentraba en el centro del país y los proyectos que llegaban a tener éxito se originaban en la C iudad de México .

Integrada por Eliud Caballero , Jorge Sarmiento, Alejandro Gil , Alain Carvajal y Aniano Zaval a, la banda nació en 1994 y tres años después firmó con la disquera Azteca Music , que pertenecía a TV Azteca llevando su primer sencillo “ My Señorita ” al Top 10 de MTV .

El video de “ After ” fue grabado en las Torres Obispado de Monterrey y en el centro comercial de la capital coahuilense, Parque Centro , con la participación de modelos e influencers saltillenses.

A pesar de que “ After ” tiene pocos días de estrenarse ya suma más de 12 mil reproducciones en Youtube . De hecho, el actor y conductor Poncho De Nigris celebró la movida canción de su paisano y LQDM . “Agüevo, esas son las buenas, las alegres. Son las buenas, la gente quiere para arriba”, comentó De Nigris en Instagram.

Desde entonces la banda ha retomado su carrera musical y se ha reinventado. Si bien nacieron como un grupo de r ock , han sabido evolucionar musicalmente e incursionar en otros géneros. Actualmente se encuentran promocionando su más reciente sencillo, “ After ”, con el popular rapero Mc Aese , quien en poco tiempo ha sabido posicionarse como uno de los artistas más escuchados en México, sus canciones suman millones de reproducciones.

“Nosotros conocimos a MC Aese hace tres años en el aniversario del grupo de rock La Verbena Popular, allí estuvimos en el mismo camerino y platicando pensamos en hacer una canción juntos. De ahí nació la primera canción que compartimos con él, llamada ‘Clap!’, y como fue un tema que nos gustó mucho decidimos hacer una segunda parte que es ‘After’”, agregó Caballero, quien además fue el director y productor del videoclip.

Con la reciente colaboración con MC Aese, el regreso paulatino de los festivales y conciertos en Saltillo, y bajo la firma de Group House, disquera saltillense, LQDM se encuentra trabajando en promocionar su trabajo. Ya han regresado a los escenarios regionales, ahora creen hay muchas más oportunidades para que grupos del norte puedan hacerse un lugar en la industria del entretenimiento.

“Cuando nosotros empezamos en los años noventas no había redes sociales, no había YouTube, no había ningún medio en el que te pudieras proyectar solo, tenías que hacer que alguien de las disqueras te escuchara. Y para nosotros que éramos de acá, pues que una disquera llegara a Saltillo estaba bien difícil.

“Hay muy pocos artistas locales que han tenido disquera, o que han sobresalido como fue la fortuna de Los Quehaceres de Mamá (LQDM), antes no había festivales locales, ahora si los hay y eso ha ayudado mucho, por ejemplo, nosotros resurgimos por el Zapal”, concluyó.