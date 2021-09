$!‘¿Qué está pasando en mi casa?’, Thalía muestra en redes sociales gran inundación en su casa en Nueva York

“¡Dios mío, esto va a explotar! Me hace reír la maldita angustia. ¡Qué está pasando en mi casa! No, no, no, esto va a explotar”, grita la cantante, ya que aunque toda su casa está inundada, hay muchos aparatos electrónicos conectados por todos lados. “Y yo sé que mejor me río para no llorar queridos, no, no, no, no saben cuánto ha crecido esta inundación. No hay nada que hacer, afuera sigue cayendo un diluvio”, afirmó la mexicana.

Independientemente de los daños materiales que sufrió su casa, Thalía le aseguró a sus millones de seguidores que “Dios tiene el control, él sabe por qué”, por lo que indicó que antes una situación así, lo mejor es “aceptar el problema y no combatirlo”.