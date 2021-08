Dar es arriesgado. Recibir también. A decir verdad, vivir es arriesgado. Hoy me dijeron las cartas que no pensara ya, y heme aquí, contemplando lo que doy y recibo y los riesgos que eso puede implicar. Entonces, ¿cómo sería no pensar? Tenemos instintos, un poco domesticados y distorsionados (más que poco), pero tal vez podemos buscar esas conexiones.

Cuando doy o recibo el impulso nace desde un lugar donde subyacen necesidades que tal vez pueda o no reconocer en el momento preciso. En el mejor de los casos, nuestras necesidades serán satisfechas. En otros casos, tendremos que lidiar con frustraciones y expectativas no cumplidas. Creo que no es tan tragedioso como tendemos a pensar. No tendríamos que dejar de dar y recibir. No tendríamos que dejar de ser personas con más tendencia a dar o más tendencia a recibir. Tal vez podamos ir afinando el dónde y el cómo, o también qué tanto. Afinando...

Para afinar el dar y el recibir, tendremos que hacer trabajo de auto-observación para reconocer las necesidades reales que están asomándose en eso que damos o recibimos. ¿Necesitamos pertenecer? ¿Ser reconocidos? ¿Controlar? ¿Amar o ser amada? ¿Estamos manipulando? ¿Escondemos en el dar alguna petición que no podemos hacer directamente? ¿Sabemos recibir lo que se ofrece? ¿Somos agradecidos?

Sé que no siempre nos agradan los resultados de haber dado o recibido. En estos temas pienso que trabajar con el agradecimiento, la satisfacción, y tal vez hasta la confianza (la fe) nos puede ayudar a reacomodar expectativas.