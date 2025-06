Recomendación de Cine en Casa: ‘La Sociedad de los Poetas Muertos’

Peter Weir, director australiano responsable de La Sociedad de los Poetas Muertos, es un autor que ha dejado huella. Su obra The Truman Show planteó con coraje la ilusión de la libertad en la sociedad moderna noventera. Pero fue casi una década antes, con la historia del maestro Keating, nos mostró con una claridad desgarradora el costo de ser auténtico en un sistema que gratifica la obediencia y castiga el pensamiento crítico.

En tiempos donde la expresión individual muchas veces se diluye entre tendencias, algoritmos y estructuras rígidas; una obra como esta sigue siendo un recordatorio poderoso del valor del pensamiento libre.

La repetida consigna de Carpe Diem —aprovecha el día— no es un simple eslogan motivacional, sino un llamado a la acción: si no te atreves a seguir tu vocación, si no haces tu vida que sea tuya, ¿de qué sirve vivirla?