De ‘Hawkeye’ a ‘El Libro de Boba Fett ’, esto es lo nuevo de Disney+ para diciembre

“Hawkeye” es la cuarta serie de Marvel Studios que podrá verse solo en Disney+. Protagonizada por Jeremy Renner como Clint Barton (Hawkeye) y Hailee Steinfeld como Kate Bishop. La serie cuenta la historia del ex Vengador, Clint Barton, quien tiene una misión aparentemente simple: reencontrarse con su familia en Navidad. ¿Será posible? Tal vez con la ayuda de Kate Bishop, una arquera de 22 años que sueña con convertirse en una superheroína. Los dos se ven obligados a trabajar juntos, sin embargo, todo se complica más con la presencia inesperada de una persona del pasado de Bishop.

‘Becoming Costeau’

Estreno: Ya disponible este 24 de noviembre

Jacques-Yves Cousteau es conocido por ser uno de los más grandes exploradores del siglo XX además un realizador cinematográfico que documentó las maravillas del océano con equipos pioneros que dieron como resultado una película ganadora de múltiples premios: The Undersea World of Jacques Cousteau y The Cousteau Odyssey. Pero, sería como ambientalista que Costeau dejaría su “huella en el mundo” dando a conocer en esa época la crisis climática, ahora por demás conocida.