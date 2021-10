‘Las Cosas por Limpiar’ y ‘Perritos en busca de hogar’, los estrenos de la semana en Netflix y Apple TV+

MINISERIE

‘Las Cosas por Limpiar’

Netflix

Año: 2021

Temporada: 1 (10 capítulos de 50 minutos aproximadamente)

“Las Cosas por Limpiar” se ha convertido en el más reciente éxito de Netflix. La serie ha conquistado a gran parte de los territorios donde la compañía tiene presencia debido a la conmovedora historia de su trama, donde una mujer tiene que abrirse paso a las adversidades de la vida. La serie nos adentra a la complicada vida de una joven madre de una pequeña niña, que lucha por salir adelante de los abusos de su pareja sentimental. A pocos días de su estreno en la plataforma de streaming, la serie se ha convertido en el nuevo fenómeno. Y aunque aún no logra derribar el rotundo éxito de la serie coreana “El Juego del Calamar”, la serie también se suma a lo más visto teniendo presencia en el Top 10. La producción es una adaptación del libro de Stephanie Land “Hard work, low pay, and a mother’s will to survive”, el cual fue publicado en el año 2019 convirtiéndose en un best-seller. En él se pone al descubierto la verdad detrás de las trabajadoras de limpieza en los Estados Unidos a través de las experiencias de la misma escritora Sthepanie Land.