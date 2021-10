‘Muppets Haunted Mansion’ y ‘Show Savage x Fenty’, los estrenos de esta semana en Disney+ y Amazon

Han pasado casi 70 años desde el debut de Los Muppets de Jim Henson, pero ahora que son parte de Disney, parecen más vivos que nunca. Para empezar este mes de Halloween, los personajes traer de regreso tradicionales fórmulas televisivas, tal como ocurre en “Muppets Haunted Mansion”. Recién estrenado en la plataforma Disney+, este especial de temporada nos cuenta cómo es que Gonzo, acompañado de su amigo Pepe, decide faltar a la acostumbrada fiesta de Halloween de la pandilla, para aceptar el reto de sobrevivir la noche en una Mansión Hechizada, lo que le llevará a enfrentar sus más grandes miedos, si es que los tiene, pues él asegura que no es así. Sin duda, es una apuesta imperdible que dura menos de una hora, como siempre la producción es impecable, y los personajes continúan con esa esencia que nos ha conquistado a través de los años. Una película perfecta para el fin de semana y perfecta para los más pequeños de la casa.

ESPECIAL

‘Show Savage x Fenty’

Amazon Prime Video

Año: 2021

Duración: 40 minutos

Director: Rihanna

Rihanna es un ícono, cuyo trabajo en música, moda y cosméticos no tiene par, por ello, no es una sorpresa que el último desfile de su línea de lencería haya sido calificado por los críticos como una ‘obra de arte’. El Show Savage x Fenty nos muestra el proceso creativo para la última colección de su línea de lencería para todo tipo de cuerpos. Modelada por un increíble grupo de diversos talentos y con la participación de otros artistas, Rihanna invita al público a una fiesta exclusiva, un evento de compras visual. Lo primero que impresiona es el concepto visual en el conjunto y el detalle. El volumen 3 de Savage x Fenty pone las coreografías en primer plano. Las modelos (algunas muy conocidas porque son las top de marcas inalcanzables) conviven con bailarinas y bailarines, performers XL y cantantes. La diversidad sexual forma parte del fluir de imágenes. Drags y no drags toman el espacio y brillan.