Para ganar la ‘guerra del streaming’, Netflix apuesta todo por Reino Unido

No es una coincidencia que las adquisiciones más importantes de Netflix en los últimos años hayan sido propiedad de compañías con sede en el Reino Unido, desde la ya mencionada Roald Dahl Story Co., hasta la adquisición de Millarworld, editor de cómics del creador de “Kickass”, Mark Millar. Ya lo vimos en los Premios Emmy 2021, en donde “The Crown” ganó nada menos que siete premios, esta ‘relación especial’ entre Netflix y el Reino Unido nunca ha sido más fuerte. De hecho, muchos de los programas más populares de la plataforma están creados en Londres, desde “Bridgerton” hasta “Sex Education” y “The Witcher”.

Si no puedes contra el enemigo, únetele... o al menos así dice el refrán. Y parece que Netflix se lo ha tomado muy en serio, pues después de años de ser el líder del streaming, la compañía con base en Los Gatos, California, ha optado por adquirir otras compañías con series y películas icónicas de todas partes del mundo, ¿la razón? Contar con el mayor número de licencias para seguir compitiendo en la llamada ‘guerra del streaming’, y sin duda, su estrategia a funcionado.

Por ello, Netflix se ha comprometido a invertir en producciones en el Reino Unido con más de mil millones de dólares solo en 2021 (gastado en una combinación de producciones originales, coproducciones y licencias). Tan solo el próximo mes, el BFI London Film Festival abrirá con la película de Netflix “The Harder The Fall”, protagonizada por Idris Elba, seguida de una proyección de la cinta original de Netflix de Jane Campion, “The Power of the Dog”, con Benedict Cumberbatch y Kirsten Dunst como protagonistas. Netflix está tan comprometido con Reino Unido, que incluso firmó contratos con algunos miembros de la realeza británica, logrando un acuerdo de varios años con el Príncipe Harry y la actriz Meghan Markle, quienes crearan contenido próximamente en la plataforma.