¡Tarde o temprano pasaría! Kim Cattrall regresa al universo ‘Sex and the City’ de HBO Max

La actriz Kim Catrall volverá a interpretar al personaje de Samantha Jones y completará al elenco original de ‘Sex and the City’ en la segunda temporada de la serie derivada ‘And Just Like That...’.

Cattrall sólo aparecerá en un capítulo en el que mantendrá una conversación telefónica con la protagonista Carrie Bradshaw, a quien da vida Sarah Jessica Parker, según informó este miércoles el medio especializado Variety.

Para llevar a cabo la escena, que se rodó en marzo en la ciudad de Nueva York, la actriz británica no tuvo que ver, ni hablar, con ninguna de las estrellas de la serie, ni con el creador Michael Patrick King.