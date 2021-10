‘The Velvet Underground’ y ‘Las películas nos formaron’, los estrenos de esta semana en Apple TV+ y Netflix

“The Velvet Underground”, la nueva película del director Todd Haynes (“Carol”, “Dark Waters”) sobre la icónica banda neoyorquina liderada por Lou Reed, se estrena este viernes en Apple TV+. El documental hace las cosas que hacen la mayoría de los documentales musicales, detallando el ascenso y la caída del grupo con una mezcla de fotografías, clips de películas y comentarios extraídos de entrevistas recientes, incluidas conversaciones con los miembros sobrevivientes John Cale y Maureen Tucker. Sin embargo, este documental hace mucho más. “The Velvet Underground” es una hermosa meditación poética sobre el poder emocional y cultural del rock y el encanto de hacer una vida en el arte. Incluso antes de comenzar a trabajar en este proyecto, Haynes era un destacado cronista del rock y el pop. En 1987, hizo el clásico de culto “Superstar: The Karen Carpenter Story”, un corto que usaba muñecas Barbie en lugar de actores. Su película de 1998 “Velvet Goldmine” ficcionalizó aspectos del ascenso de David Bowie y se desarrolló en el ambiente del glam-rock de principios de la década de 1970, y su película de 2007 “I’m Not There” encontró a varios actores, incluidos Cate Blanchett y Christian Bale, interpretando escenas basadas en la vida de Bob Dylan.

SERIE

‘Las películas que nos formaron’

Netflix

Año: 2021

Temporada: 1 (9 capítulos)

Una serie de documentales de Netflix que no recibe suficiente atención es “Las películas que nos formaron”. Esta serie original de Netflix muestra una mirada profunda a algunas de las películas más icónicas de los años 80 y 90, y cómo éstas le dieron forma a la cultura pop. La tercera temporada de esta serie se lanzó el 12 de octubre y presenta algunas películas con temas de Halloween. El contenido de cada capítulo incluye algunos datos interesantes detrás de escena y entrevistas con miembros del elenco y del equipo. Parte de la información sorprenderá a los fanáticos, como los actores que podrían haber sido elegidos en lugar de los actores que conocemos como estos personajes. Es difícil imaginar a alguien más interpretando a Marty McFly además de Michael J. Fox. La nueva temporada se centrará en las películas: “Aliens”, “Coming to America”, “Robocop” y tres icónicas películas de slasher, “A Nightmare on Elm Street”, “Halloween” y “Friday the 13th”, perfectas para la temporada de Halloween.