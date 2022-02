‘Severance’ y ‘Los Ricos También Lloran’

Los estrenos en streaming siguen su curso y este fin de semana destaca otro de Apple TV que trae de vuelta la mancuerna ganadora de Ben Stiller y Patricia Arquette como director y actriz.

La serie en cuestión lleva el título de “Severance” (“Separación”), y es la segunda colaboración entre el ex actor (puesto que durante la promoción de esta serie declaró que se retira, cuando menos temporalmente, de la actuación) y la también ganadora del Oscar después de la memorable serie de Showtime “Escape de Dannemora” (también dirigida por Stiller y que le dio a ganar a la Arquette un merecido premio SAG a la Mejor Actriz de Serie o Película para TV), y aunque a diferencia de aquella no está basada en hechos reales, es tan o más estremecedora que aquella historia.

Y es que “Severance” gira alrededor de Mark (Adam Scott, también productor de la misma y recordado por su papel del esposo del personaje de Reese Witherspoon en la no menos exitosa serie “Big Little Lies”), el jefe de departamento de una misteriosa corporación en la que los empleados que en ella trabaja, incluyendo a Mark, viven por separado una personalidad laboral y otra personal debido a una intervención quirúrgica a la que accedieron a someterse y Mark en particular maneja muy bien hasta que una noche fuera del corporativo es abordado por Petey (Yul Vázquez), quien fuera su mejor amigo en el trabajo para alertarlo sobre la verdad detrás de su oficio.

El resto del elenco de esta serie lo complementan primeros actores de la talla del también ganador del Oscar Christopher Walken (“El Francotirador”; “Tiempos Violentos”) y uno de los actores fetiche de los hermanos Coen, John Turturro, entre otros, basado en una historia del escritor novel Dan Erickson.

En total contraste, después de una semana en la que la tan cacareada fusión de Televisa y Univisión anunció una nueva plataforma con la participación de mexicanos ya instalados en Hollywood como Salma Hayek y Eugenio Derbez con proyectos originales que nos llevan a darles el beneficio de la duda en cuanto al impacto que puedan darle a sus suscriptores potenciales cuando se estrenen, hoy termina con un final de dos horas por la señal de “Las Estrellas” el refrito del clásico “Mirada de mujer” que bajo el título de “Si nos dejan” irónicamente llega a su fin la misma semana en la que dieron por terminada su relación la pareja que interpreta el tema musical que le da título, Belinda y Christian Nodal, para ser sustituida a partir de mañana por oootro refrito.

Esto porque es el premio a su mismo productor, Carlos Bardasano, supuestamente por el gran éxito de “Si nos dejan” fue encomendarle la nueva versión de “Los Ricos También Lloran”, con Claudia Martín y Sebastián Rulli en los personajes que hicieron icónicos Verónica Castro y Rogelio Guerra en la original de 1979, y aunque durante la semana de promoción algunos integrantes del elenco aseguraban que esta versión es diferente porque vivimos una época en que la mujer está “más empoderada” cuando desde la Mariana de la Castro lo estaba, lo mismo que Thalía o Sandra Echeverría en sus refritos de “María la del Barrio” (1995) y “Marina” (2006). Habrá que ver.

