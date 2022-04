Sin pena ni gloria, así fue la ceremonia 64 de los Premios Grammy

Después de dos cancelaciones, la entrega 64 de los Premios Grammy por fin se llevo a cabo en el MGM Grand Garden de Las Vegas este domingo, en donde estrellas como Billie Eilish, J Balvin, H.E.R., Lil Nas X, Justin Bieber y muchos más, hicieron vibrar al público con sus más recientes éxitos. Jon Batiste llegó a la gala con 11 nominaciones, mientras que tanto Olivia Rodrigo como Finneas estaban nominados en las cuatro grandes categorías de Mejor Álbum, Grabación y Canción del Año, junto con Mejor Artista Nuevo. Pero, ¿quién se convirtió en el mayor ganador de la noche?

La velada inició con la actuación de Silk Sonic, Brunos Mars y Anderson Paak, quienes además se llevaron los premios de Mejor Canción y Mejor Grabación del Año con el tema “Leave The Door Open”. Trevor Noah una vez más se encargó de la conducción del show, y no dejó pasar la oportunidad para recordar el drama de la semana pasada entre Will Smith y Chris Rock durante los Premios Oscar. “Ni siquiera pienses en esto como una entrega de premios. Es un concierto en el que estamos entregando premios, estaremos escuchando música, bailando, cantando, manteniendo los nombres de las personas fuera de nuestra boca y le daremos premios a las personas durante toda la noche”, dijo.

La noche avanzó con el debut en los Grammy de Olivia Rodrigo, quien interpretó su exitoso tema “Drivers Licence” y se llevó a casa los premios a Mejor Interpretación Pop en Solitario, Mejor Álbum Pop y Mejor Nueva Artista, el cual recibió de las manos de Dua Lipa y Megan Thee Stallion. Foo Fighters hizo historia y se convirtió en la banda con más galardones, en esta ocasión se ganaron el premio a Mejor Interpretación de Rock, Mejor Canción de Rock y Mejor Álbum de Rock, sin embargo, la banda ya había anunciado que cancelarían su participación tras la muerte de su baterista Taylor Hawkins hace un par de semanas.

En honor a Hawkins, durante su interpretación en vivo del tema “Happier Than Ever”, Billie Eilish recordó al baterista con una playera con su nombre y una fotografía, espectáculo que enloqueció al público. BTS no fue la excepción, esta fue la tercera participación de la banda de K-Pop en los Grammy, por lo que no dejaron pasar la ocasión y ofrecieron un show digno de “Misión Imposible” con el tema “Butter”, el cual incluso se hizo tendencia en las redes sociales tras contar con la participación de Olivia Rodrigo.

La ceremonia incluyó un segmento de In Memoriam con canciones de Stephen Sondheim interpretadas por Cynthia Erivo, Leslie Odom Jr., Ben Platt y Rachel Zegler, en donde incluso se recordó a Vicente Fernández, quien horas antes también había ganado de manera póstuma en la categoría de Mejor Álbum de Música Regional Mexicana con el álbum “A mis 80’s”.

Uno de los momentos más aplaudidos de la entrega fue la participación del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, quien envió un mensaje a los artistas presentes, así como las millones de personas que miraron la transmisión desde sus casas. “Llenen el silencio con su música (...) Decir la verdad sobre la guerra es muy importante”, dijo el mandatario durante su breve discurso, al que siguió una presentación del artista John Legend, acompañado de cantantes, músicos y poetas ucranianos.

Otro de los momentos más polémicos fue el triunfo de Doja Cat y SZA por el tema “Kiss Me More” como Mejor Interpretación Pop de Dúo o Grupo, ya que Doja agradeció directamente a sus fanáticos, algo que enfureció a las redes después de que la cantante ignorara a sus fans en Paraguay cuando canceló su concierto y los dejó esperando bajo la lluvia.

Rumbo al final de la ceremonia, el famoso Jon Batiste ganó el premio a Mejor Álbum del Año, el máximo galardón de la noche, y agradeció a Dios por el reconocimiento, y aseguró que hacer música lo ve como una práctica espiritual.