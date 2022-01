Sin riesgo concierto de Los Tigres del Norte en Saltillo tras aumento en casos de COVID-19

Este 12 de enero, Coahuila alcanzó una nueva cifra histórica con mil 255 casos de contagios de COVID-19, las autoridades prevén que las próximas tres semanas sea la etapa con más contagios, al promediar mil casos al día. Dado el incremento en las cifras, así como la permanencia en las estadísticas que refieren a la mortalidad ocasionada por el coronavirus, el Subcomité Técnico local definió que se analizarán los aforos y las medidas a tomar de acuerdo con el comportamiento del virus en los próximos días.

“No vamos a suspender lo que tenemos, no vamos a reducir los aforos, vamos a cuidar que no se pasen de lo permitido. No podemos tomar decisiones arrebatadas. Debemos revisar evento por evento y decidir, con nuestros indicadores de por medio, cuáles pueden ser de riesgo”, señaló Miguel Ángel Riquelme en rueda de prensa.

Tras la rueda de prensa, muchos comenzaron a preguntarse qué pasará con el concierto de Los Tigres del Norte en Saltillo. Recordemos que la agrupación ícono de la música norteña estará en la capital de Coahuila el próximo sábado 5 de marzo en los terrenos de la Feria, y el viernes 4 en Torreón.