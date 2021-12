¿Spoiler alert? Publican el primer minuto de Spider-Man: No Way Home

Si te estás preguntando cuáles serán las palabras iniciales de Spider-Man: No Way Home , no te preocupes demasiado: la tercera aventura del Spidey interpretada por Tom Holland, de hecho, comenzará exactamente como la película anterior, Far From Home, terminó con nuestro escalador desenmascarado en vivo, en el centro de Nueva York, y él trayendo a MJ a un lugar seguro de la multitud, desconcertado por la noticia. Para confirmarlo, el video transmitido durante el Late Night con Seth Meyers ayer y que te traemos de vuelta al inicio de la noticia.

Sin preámbulo ni avance rápido, por tanto, sino una señal muy precisa de continuidad que nos proyecta hacia el problema que traerá a Peter en presencia del Doctor Strange, para pedirle que lo solucione, pero creando un problema aún peor.

Spider-Man: No Way Home está dirigida por Jon Watts, ex director de los dos capítulos anteriores, y está protagonizada por Benedict Cumberbatch -que debuta en la saga Spider-Man en el papel de Doctor Strange-, Zendaya, Jon Favreau, Jacob. Batalon y Marisa Tomei. La película se estrenará en los cines a partir del 15 de diciembre, producida por Sony Pictures y distribuida por Warner Bros. Entertainment.

