Steven Spielberg, Joan Didion y ‘Spider-Man’

El sábado 18 de diciembre quien estuvo de manteles largos fue el prolífico cineasta norteamericano Steven Spielberg al llegar a los 75 años de edad.

Lo hizo, por un lado, coincidiendo con el festejo de ser uno de los pocos cineastas en actividad que ha tenido estrenos cinematográficos en cinco décadas consecutivas tomando en cuenta que su primera película (aunque fue para televisión) fue en el año de 1971 bajo el título de “Reto a Muerte” y la más reciente es la versión “corregida y re-imaginada” del clásico “Amor sin barreras”, estrenada apenas una semana antes de su cumpleaños pero que fue una decepción en taquilla aunque el filme fuera seleccionado la Mejor Película del año según los premios del American Film Institute y Spielberg consiguiera una nominación al Mejor Director del 2021 por ella, lo cual le anticipa otra muy posible nominación al Oscar en la misma terna.

Lo irónico del caso es que Spielberg inició la producción de “Amor sin barreras” años antes de la pandemia, en específico en 2018 cuando fue uno de los más fuertes críticos porque películas como “Roma”, de Alfonso Cuarón, fueran premiadas con el Oscar a la Mejor Película por ser producida por una plataforma de streaming como Netflix (de ahí que al final ese galardón se fuera a la controvertida “Green Book: Una amistad sin fronteras”, de Peter Farrelly) y tras un año de espera, como ya tenía “amarrada” particularmente por toda esa campaña el estreno “solo en cines” de su última película, coincidió con la reciente firma con Netflix para un paquete millonario de varios proyectos como en años anteriores hicieron productores como Ryan Murphy. ¿No que no?

Siguiendo en la Meca del Cine, un día antes de la Nochebuena se dio a conocer la triste noticia de la muerte a los 87 años en la ciudad de Nueva York de Joan Didion, una de las más importantes escritoras, periodistas e incluso guionista de cine surgidas en la segunda mitad del siglo XX en el vecino país del norte. El acercamiento de Joan Didion con al ambiente hollywoodense se dio cuando se estableció a finales de los años 60 junto a su esposo, el también reconocido escritor John Gregory Dunne, en una casa en el corazón de aquella área de Los Ángeles en la calle de Franklin a la que asistían, entre otros, el mencionado Steven Spielberg y también ganador del Oscar Warren Beatty quien incluso sentía una atracción mucho más que amistosa por ella.

Cuando menos esto último es lo que se narra, entre mucho más de su obra profesional como de su vida personal en el documental del 2017 disponible en Netflix “Joan Didion: El centro cede”, dirigida por su sobrino, el actor y cineasta Griffin Dunne, donde también sabemos de cómo se inicia en la escritura de guiones al adaptar junto a su esposo con muy buen tino la novela de James Mills, “Pánico en Needle Park” (Jerry Schatzberg, 1971), debut en el cine de Al Pacino; de cómo le decepcionó la adaptación al cine de su novela “Play It As IT Lays”, bajo la dirección de Frank Perry, en 1972, y aunque ahí no lo mencionan guionista también de las versiones 1976 y 2018 del musical “Nace una estrella”; de la película “Confesiones verdaderas” (Ulu Grosbard, 1981), y otras más.

Terminamos el 2021 con la noticia alentadora y optimista de que “Spider-Man: Sin Camino a Casa”, de Jon Watts, regresó a los grandes públicos a los cines dando taquilla récord. ¡Feliz 2022!

