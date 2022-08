Su mamá dice la verdad: ‘Sí soy un parásito’

A lo que Emilio Osorio dijo no poner mucha atención a los chismes de la prensa de espectáculos, pero confesó que han sido muchas las ocasiones en que le ha dicho te odio a su mamá Niurka.

En entrevista con la prensa en medio de un evento al cual asistió Emilio Osorio de 19 años, el joven actor y cantante no tuvo problemas al decir que si es “un parásito” e incluso contó de la veces que le ha dicho te odio a su mamá Niurka.

Y para no darle importancia al chisme, fue Emilio Osorio también aceptó ser un “parásito”, pero no de los que se refería su mamá la polémica Niurka.

Incluso, el cantante Emilio Osorio reveló que el primer regalo que dio con su propio sueldo fue algo caro.

“El primer regalo que di con el dinero que gané, fue una planta bien carita, bien cariñosa la neta para mi mamá, hoy en día sí, yo me ocupo de darle algo casi siempre, que se da la ocasión y no hay mes en el que no esté con ella”, dijo.

Dichas declaraciones de Emilio Osorio se suman a las de su hermana Romina de 26 años de edad, quien junto a sus mamá Niurka salió a decir que la filtración de los audios solo fueron objeto para desestabilizar la buena relación que tiene como familia.

Por lo que pese a esto, al parecer Niurka sigue sin tener problemas con sus hijos, sin darle importar lo que se diga de ellos siguen siendo una familia feliz y unida.