Susan Arnold, la mujer que pone fin a casi un siglo de hombres al frente de Disney

Susan Arnold asumirá el cargo como nueva presidenta del Consejo de The Walt Disney Company el 31 de diciembre con lo que se convierte en la primera mujer que está al frente de la compañía en sus 98 años de historia.

Antes de entrar en The Walt Disney Company, Susan E. Arnold fue ejecutiva de The Carlyle Groupla, una firma de inversión de capital, y fungió como presidenta de la Unidad de Negocios Globales de Procter & Gamble de 2007 a 2009, así como también fue la directora de McDonald’s Corp. de 2008 a 2016 y finalmente, directora de NBTY Inc. de 2013 a 2017.

Arnold se enfrenta a la complicada tarea de sustituir a Iger que es considerado una de las figuras empresariales más importantes de la compañía.

Con información de la Agencia EFE