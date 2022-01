‘Things Will Be Fine’, ‘Wont Stand Down’ y ‘Buenos Días’ son lanzamientos musicales que no debes perderte

‘Things Will Be Fine’ 9/10

Metronomy

Disponible en YouTube, Apple Music y Spotify

La canción está extraída del que será el próximo álbum de la banda, “Small World”, que saldrá a la venta el 18 de febrero a través de Because Music. “Things Will Be Fine” es un esperanzador tema que viene acompañado de un video dirigido por Juliet Casella y Thibaut Caesar, que se describe como “un canto a la nostalgia adolescente”. El vocalista Joe Mount dijo que el clip es una “especie de sesión de terapia con un pseudo juego de roles en la que volvemos a visitar a nuestro yo adolescente. Todos terminaron con más cicatrices que antes de hacerlo... Excepto Michael y sus jodidos conejillos de indias”.