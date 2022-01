Tiger King: la corte de apelaciones sentencia a Joe Exotic a 21 años de prisión

El tribunal de apelaciones condenó a Joe Exotic , la estrella de la popular serie de televisión Tiger King , a 21 años de prisión. Esta es una sentencia que acorta los términos en comparación con la anterior en solo un año.

La corte de apelaciones dictaminó que 22 años debería ser la sentencia máxima y que Joe Exotic podría pasar cerca de 17,5 años encerrado.

La sentencia de prisión de 21 años de Tiger King para Joe Exotic se produce después de que el personaje revelara que tenía cáncer en noviembre pasado . Por ello, su abogado pidió su liberación.

La historia “más grande que la vida” del singular empresario Joe Exotic, propietario de un bizarro zoológico repleto de fieras salvajes, se ha convertido en un pequeño must, al estar repleta de situaciones surrealistas, por no decir trágicas, que si no ocurrieran realmente serían difíciles. creer en una ficción.

El documental de siete partes (más un especial) intenta arrojar luz, también utilizando un emocionante montaje ingeniosamente creado, sobre Exotic, sus colaboradores y sus rivales.

Después de la primera temporada de Tiger King, estrenada en Netflix en 2020, el año pasado llegó una segunda a la plataforma.