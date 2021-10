Tina Turner se suma al boom de la venta de los derechos musicales

Tina Turner ingresa en el club de grandes estrellas musicales que venden los derechos de toda su obra, como Bob Dylan o Neil Youn, en este caso a BMG, y que incluye éxitos como “What’s love got to do with it” o “I don’t wanna lose you”.

Turner es una de las intérpretes más solventes de la historia, a lo largo de seis décadas ha vendido más de 100 millones de copias de álbumes. BMG no ha desvelado los detalles del acuerdo.

La cantante, que ahora reside en Suiza, ha publicado a lo largo de su vida diez álbumes de estudio, dos en directo, dos bandas sonoras y media decena de recopilatorios.