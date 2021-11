La premiere mundial del filme no pudo haber sido en un mejor lugar que el Festival Internacional de Cine de Berlín en febrero pasado, donde las dos películas previas de Ruizpalacios, “Gueros”, del 2014 y “Museo”, del 2018, ya habían tenido un muy buen recibimiento y habían conseguido un par de premios como lo fueron el de Mejor Ópera Prima y Mejor Guion, de manera respectiva. “Una Película de Policías” no fue la excepción dado que, si bien no ganó el premio más importante del Festival, el Oso de Oro, al que estaba nominada, sí le dio a su editor Yibran Asuad, un premio especial por su Gran Contribución Artística, esto porque en conjunción con su director logran cautivar al espectador por la manera en que logran fusionar el género documental con la ficción.

Como su título lo indica, “Una Película de Policías” le da seguimiento a la actividad como policías capitalinos a Teresa (Mónica del Carmen, de “Asfixia” y “Nuevo Orden”) y Montoya (Raúl Briones, también ganador del Ariel como Mónica por su trabajo en “Asfixia”, de Kenya Márquez), primero en solitario y después como “la patrulla del amor” cuando pasan de ser pareja de colegas policías a pareja sentimental, pero quienes en el proceso, como el cuerpo de policía del México real, pasan de apoyar a civiles desde una labor de parto hasta enfrentar a “lords” que por el poder que le da la impunidad y la corrupción no solo les impiden hacer cumplir la ley como debía ser en teoría sino que los exponen desde a un calvario profesional hasta hacer peligrar la integridad física de ambos.

Dividida en cuatro capítulos, “Una Película de Policías” comienza a jugar con el documental y la ficción desde episodios como el del parto mencionado, que lejos de parecer una escena similar en la que actuaron Mario Moreno “Cantinflas” y Norma Herrera en “El Patrullero 777” (Miguel M. Delgado, 1978), nos enfrenta a un parto real con actores como Mónica del Carmen, a quien posteriormente vemos junto a Raúl Briones seguir un entrenamiento como policías de la mano de verdaderos cadetes para poder personificar a Teresa y al Montoya verdaderos, con quienes se turnan en la narrativa de esta docu-ficción que no podía llegar en mejor momento que el que vivimos cuando los cuerpos policiacos están más resquebrajados y vulnerables que antes.

Basta recordar un solo episodio muy mediático de hace apenas unos días como el de la muerte en circunstancias muy extrañas todavía al momento de escribir estas líneas del joven actor Octavio Ocaña que por la forma en que intervinieron alrededor del operativo sus elementos policiacos, en particular una oficial que supuestamente no solo se robó su celular sino otras pertenencias de la víctima, se vio convertida por la presión mediática en el curso de los días de un elemento policial en cumplimiento de su trabajo a situarla del lado criminal e incluso por algunos como la mano ejecutora del occiso.

“Una Película de Policías” estrenó en Netflix el mismo día que la temporada más reciente de la serie “Narcos” de la misma plataforma, pero su propuesta es doblemente atractiva y eficaz ya que, aunque se filmó antes de la pandemia, sus protagonistas e historias están igual o más vigentes.

