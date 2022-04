Vicente Fernández es recordado en In Memoriam de los Premios Grammy 2022

Horas después de que el álbum “A mis 80’s” de Vicente Fernández ganara en la categoría de Mejor Álbum de Música Regional Mexicana durante la entrega 64 de los Premios de la Academia de Grabación, el ‘Charro de Huentitán’ fue recordado durante el segmento conocido como In Memoriam , un momento que cautivó a los mexicanos, pues los aplausos y gritos no se hicieron esperar.

Noah Trevor presentó el segmento con un homenaje único para el baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, q uien falleció hace un par de semanas en Bogotá, Colombia. Después de proyectar emotivas imágenes y videos de su trayectoria, inició oficialmente el In Memoriam con imágenes de artistas musicales como Jonny Ventura y Charlie Watts , baterista de The Rolling Stones, quienes fallecieron en 2021.

Durante el show, artistas como Cynthia Erivo, Leslie Odom Jr., Ben Platt y Rachel Zegler interpretaron temas como “Not a Day Goes By”, “Send In The Clowns” y “Somewhere”. Sin embargo, cuando la fotografía de Vicente Fernández apareció en la pantalla, se pudieron escuchar gritos y aplausos del público que asistió al MGM Grand Arena en Las Vegas.