Mamá de Gigi Hadid acusa a Zayn Malik de golpearla y asegura que lo demandará

Yolanda Hadid, la mamá de las modelos de Gigi y Bella Haddid, aseguró este jueves que Zayn Malik la golpeó tras una fuerte discusión. De acuerdo con fuentes cercanas a TMZ, los hechos sucedieronla semana pasada y la madre de la modelo está considerando hacer una denuncia formal. Hasta el momento, ni Gigi ni su madre se han pronunciado al respecto, pero sí lo ha hecho el exintegrante de One Direction, quien ha negado rotundamente estas acusaciones.

“Como todos saben, siempre he tratado de mantener mi vida privada, y deseo mucho crear un espacio privado y seguro para que mi hija crezca. Un lugar donde los asuntos privados de la familia no se lancen al escenario mundial para que todos puedan opinar. En un esfuerzo por proteger ese espacio para ella, acepté no hablar de una discusión que tuve con un familiar de mi pareja, quien entró a nuestra casa mientras mi pareja estaba fuera desde hacía varias semanas.

Esto era y debe ser un asunto privado, pero parece que por ahora hay división y, a pesar de mis esfuerzos por tener un ambiente familiar pacífico que me permitirá compartir la crianza de mi hija de la manera que se merece, esto se ha ‘filtrado’ a la prensa”, declaró el cantante en Twitter.

El cantante de 28 años y la modelo de 26 tuvieron a la pequeña Khai hace 13 meses. Aunque hasta el momento nadie ha hablado oficialmente con Yolanda Hadid, TMZ aseguró que tiene pruebas de la agresión.

Malik le dijo a TMZ en un comunicado: “Niego rotundamente haber golpeado a Yolanda Hadid, y por el bien de mi hija me niego a dar más detalles, y espero que Yolanda reconsidere sus falsas acusaciones y avance hacia la curación de estos problemas familiares en privado. “

Gigi le contó a Harper’s Bazaar a principios de este año sobre la dinámica de su familia, y explicó que Malik generalmente se ponía del lado de su madre en las discusiones. La exintegrante de “Real Housewives of Beverly Hills”, Yolanda, también es madre de las modelos Bella Hadid y Anwar Hadid, con su exesposo Mohamed Hadid.

“Esto no quiere decir que no tenga corazón o que Bella no tenga cerebro, pero cuando se trata de asuntos familiares y problemas del mundo, mi mamá me llama cerebro y Bella corazón”, dijo Gigi en ese momento.