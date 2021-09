Novio de Britney Spears elimina foto de anillo, afirma que Instagram fue hackeado

El novio de Britney Spears, Sam Asghari, borró una foto de un anillo publicada en su Instagram el viernes, alegando que su cuenta fue pirateada.

Varias cuentas de fanáticos y medios capturaron la imagen inicial del anillo cuando se puso en marcha, aprovechando el hecho de que aparentemente estaba etiquetada con la palabra “leonesa”, el apodo de Asghari para su amada.

Pero desechó la foto, colocando una publicación de texto en su historia de Instagram que decía simplemente, “la cuenta fue pirateada y fue modificada con Photoshop: cálmense a todos”, según TMZ.

Es comprensible que los fanáticos piensen que Asghari, de 27 años, estaba a punto de hacer la pregunta, dado que lo vieron comprando anillos en Cartier en Beverly Hills la semana pasada.

Pero la idea de que publicaría una foto del anillo antes de preguntarle a Spears, de 39 años, por su mano parece ir en contra de los informes de diversos medios en ese momento.

“Britney y Sam aún no están comprometidos, pero él ha estado hablando de hacer estallar la pregunta cada vez más últimamente”, nos dijo una fuente en exclusiva la semana pasada. “Sam quiere mimar a Britney con una propuesta muy especial, exagerada y significativa cuando sea el momento adecuado. También sueña con convertirse en padre algún día, y Britney, por supuesto, siempre ha querido tener más hijos, especialmente ahora que los suyos son mayores “.

Asghari ha sido una figura central en la batalla por la tutela de Spears tanto dentro como fuera de la corte.

Además de apoyarla en línea y fuera de ella, participó en el testimonio que rompió Internet de Spears contra la tutela en junio, cuando Spears alegó que la mantenían bajo control de la natalidad en contra de su voluntad.

“Quiero poder casarme y tener un bebé. Me dijeron que ahora mismo bajo la tutela no puedo casarme ni tener un bebé, tengo un DIU dentro de mí en este momento para no quedar embarazada”, dijo Spears en la corte.

Ella agregó: “Todo lo que quiero es ser dueño de mi dinero y que esto termine y que mi novio pueda llevarme en su maldito auto”.