¡Uuuuuf! ¡Qué días! Lo has sentido, ¿verdad? Ayer un hombre lo describió perfectamente: “Todo iba bien. Abril iba todo para arriba. Y ¡puf!, se desfondó.” No tengo idea precisa de qué está sucediendo. Sé que estamos batallando como si fuera la peor “cuesta de enero” en la historia y desfazada por meses. No sé si es el resultado que nos dijeron que llegaría por efecto de los meses, muchos meses, de ajustes heroicos que hicimos durante los peores tiempos de la pandemia (asumiendo que ya vimos lo peor), o si hay un millón (o dos) factores más.

Lo que sé es que la estamos sufriendo. Yo la estoy sufriendo. Sufrir...dicen por allí que es lo que nos pasa cuando no estamos dispuestos a sentir el dolor inherente en una situación. Entonces, si estoy sufriendo, es porque estoy poniendo resistencia. Lo que realmente quiero reflexionar, es reiterar que después de nosécuantos ajustes y adaptaciones que hemos hecho desde marzo de 2020, nos toca hacer aún más. Mi propuesta no es “fluir con lo que hay” y menos aún “flojitos y cooperando”. Mi propuesta es mirar cómo podemos seguir adelante, sin renunciar, sin rendirnos, sin perder demasiado. Ya hemos tenido más que suficientes pérdidas, y algunos estamos viviendo ahora al borde de aún más pérdidas.

Anuncio

A decir verdad, no sé qué toca, más que navegar las aguas como están y atravesar. Ya sé que hemos atravesado ya mucho. Realmente me duele ver y saber que aún hay más por atravesar. Y como Dorothy le dice a su perrito en El Mago de Oz, “Toto, we’re not in Kansas anymore”.