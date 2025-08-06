¡Wendy no! Confirma Wendy Guevara que comenzó proceso legal por filtración de su video íntimo

Desde una transmisión en vivo, la creadora de contenido Wendy Guevara se mostró sensible y triste por la filtración de un video sexual desde su cuenta oficial de Instagram. Sin embargo, parece decidida a hacer justicia, al confirmar que ya comenzó el proceso legal en contra de los estafadores y ladrones. “Ya denuncié. Estamos en eso, hermanas; de eso no se habla aquí”, explicó al ser cuestionada sobre las acciones legales. Y es que la originaria de Guanajuato se dijo cabizbaja por las consecuencias que esto ha tenido en su día a día, incluyendo su carrera.

¿QUÉ LE PASÓ A WENDY GUEVARA? Tras la filtración del video en su cuenta oficial, la amiga de Karina y Paola dio a conocer que los accesos a sus redes fueron bloqueados, y espera que eso prevenga futuros incidentes. “No soy la primera a la que le pasa. Ya quité la cuenta, pero no sé... se blindaron, pero hay gente muy mala”, insistió Guevara ante los miles de seguidores que la acompañaban en la transmisión realizada en YouTube.

“Pues obvio una se siente bajoneada, hermanas, pero ni modo, yo tengo que seguir trabajando”, expresó. Mientras tanto, en el programa Hoy, el reportero Sebastián Reséndiz aseguró que, desde hace semanas, la protagonista de Un amor viejo en París recibió amenazas y fue extorsionada para evitar la difusión de los videos.