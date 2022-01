‘Who Has Seen the Wind’, ‘Sacrifice’ y ‘Cowboys Don’t Cry’, son los lanzamientos musicales de David Byrne y Yo La Tengo, The Weeknd y Oliver Tree

‘Who Has Seen the Wind’

David Byrne y Yo La Tengo

Disponible en: Apple Music, YouTube y Spotify

CALIFICACIÓN VMÁS: 7/10

David Byrne y Yo La Tengo compartieron su versión de “Who Has Seen the Wind” de Yoko Ono. Es el primer single de “Ocean Child: Songs of Yoko Ono”, un álbum de homenaje comisariado por Benjamin Gibbard de Death Cab for Cutie. La compilación incluye contribuciones de Deerhoof, The Flaming Lips, Sharon Van Etten, Death Cab for Cutie, U.S. Girls, Japanese Breakfast, Jay Som, Stephin Merritt (de Magnetic Fields) y otros. Saldrá a la venta el 18 de febrero (el 89º cumpleaños de No) a través de Canvasback y Atlantic.