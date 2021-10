Apagón mundial de internet: ¿qué se puede hacer con los dispositivos afectados?

En la actualidad estamos tan acostumbrados al uso del internet que no parece tener sentido tener un dispositivo incapaz de conectarse. El pasado 30 de septiembre, debido al vencimiento de un certificado, diversos dispositivos dejaron de tener acceso a la red. Si tienes alguno de ellos no todo está perdido, aún se puede hacer algo.

Lo primero que hay que explicar es que lo que sucedió el mes pasado está relacionado con el vencimiento del certificado DST Root CA X3. Este estaba diseñado para encriptar y proteger el tráfico de datos en internet. No obstante, debido a su antigüedad, ya no ofrecía seguridad y se dio de baja.

Entonces, aquellos sistemas operativos que no habían sido actualizados en los últimos cinco o seis años, se vieron afectados.

Entre los dispositivos que perdieron acceso a internet debido al fin del certificado están aquellos con Windows anteriores a XP SP3, MacOS anteriores a 10.12.1, Ubuntu anterior a 16.04, Android anteriores a 7.1.1, Mozilla Firefox anterior a la versión 50, Java por debajo de versión 7, Kindle anterior a v3.4.1, BlackBerry OS anterior a 10.3.3, Nintendo 3DS y PlayStation 4 con un firmware anterior al 5.00.

LA IMPORTANCIA DE LA CERTIFICACIÓN

Aunque es posible que algunos de los dispositivos hayan mantenido su acceso a internet lo cierto es que ya no se recomienda utilizarlos pues la información que se comparta podría estar en riesgo.

Y es que recordemos que los equipos a quienes les afectó el llamado apagón de internet ya no cuentan con tecnología de cifrado por lo que un tercero podría interceptar la comunicación.

¿SE PUEDEN ACTUALIZAR LOS EQUIPOS?

La realidad es que los dispositivos obsoletos ya no cuentan con la capacidad de obtener un nuevo certificado por medio de actualizaciones.

Pero no todo está perdido, dichos aparatos siguen contando con todas sus otras funciones. En el caso de los teléfonos inteligentes, pueden hacer y recibir llamadas y mensajes de texto. También pueden ejecutar cualquier herramienta que no requiera el uso de internet.

Algo que es importante considerar es que, si tienes información valiosa en los aparatos obsoletos, es necesario realizar un respaldo si no quieres perderla. Para ello la mejor opción es que conectes el equipo a una computadora para que esta lo reconozca como un dispositivo de almacenamiento y te permite copiar los datos en carpetas.

Una vez hecho lo anterior, si quieres que siga funcionando, puedes intentar bajar un sistema operativo más reciente que no tenga problemas. No obstante, hay algo que pensar. Por un lado puede que el equipo no tenga la memoria suficiente para poder trabajar con un sistema más actual, por lo que, al final, la experiencia podría no ser la mejor.

Además, de acuerdo al modelo, la mejor opción es acudir con un experto en la materia que te instale una copia legal para que no tengas problemas de seguridad.

Por otra parte, algunas compañías, conscientes de que el tiempo se estaba terminando, generaron algunas actualizaciones para impedir que los equipos se convirtieran casi en ladrillos que guardar en un cajón. En ese sentido, ingresa a la configuración y asegúrate de que no hay alguna herramienta a instalar.

Otra opción, en caso de que sí tengas acceso a internet, es utilizar el explorador FireFox, ya que este tiene sus propias listas de certificados que son actualizadas periódicamente, por lo que podrías navegar por muchos de los sitios sin mayor problema.