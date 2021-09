Amazon presentará su primer televisor en octubre

Amazon se prepara para presentar su primer Smart TV, según un artículo de la revista Insider.

En este caso concreto, estamos hablando de un televisor de la marca Amazon, aunque parezca que la producción y el diseño deberían haber sido confiados a TCL.

Se espera que el primer televisor de la marca Amazon se lance en los Estados Unidos de América el próximo mes. No está claro si también se distribuirá en Europa u otros mercados.

El televisor obviamente tendrá Alexa y probablemente estará disponible en tres cortes de tamaño, de 55 a 75 pulgadas.

Parece que Amazon también está trabajando en un televisor totalmente diseñado y producido internamente, sin la ayuda de empresas de terceros. No hay novedades sobre una posible fecha de lanzamiento.

En el pasado, la compañía ya había colaborado con algunos de los principales fabricantes de televisores, fabricando televisores exclusivamente para Amazon.

En algunos casos Amazon también ha creado en colaboración con otros fabricantes algunos televisores equipados con el sistema operativo Amazon Fire TV.

En India, la empresa también ha comercializado algunos televisores con la marca AmazonBasics.

Evidentemente en esta fase definitiva todavía no hay nada. Amazon aún no ha anunciado su primer televisor y la compañía ha optado por no responder a las preguntas de la prensa estadounidense sobre el tema.