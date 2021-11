Microsoft recrea el sitio del nacimiento de los Juegos Olímpicos

El usuario que eleve la vista verá aparecer una enorme estatua de Zeus revestida de oro y marfil. Si gira la cabeza a la izquierda verá el taller del famoso escultor Fidias en el santuario hace más de 2,400 años.

“Me emociona que podamos presentar al mundo una experiencia cultural totalmente nueva, utilizando la tecnología para recrear el mundo antiguo de Olimpia”, dijo el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis a The Associated Press tras sumarse a un grupo de escolares que usaban la aplicación por primera vez.

Alumnos de séptimo y octavo grados de una escuela local reducían, ampliaban y hacían girar los monumentos recreados en sus teléfonos celulares, alternando vistas interiores y exteriores al recorrer el lugar donde los atletas de la antigüedad competían en carreras, lanzamiento de jabalina, lucha, boxeo, hipismo y otros eventos.

“La app es impresionante. Creo que puede ayudar a la enseñanza en las escuelas”, dijo uno de los niños, Panagiotis Christopoulos.

Microsoft inició el proyecto hace 18 meses, recorriendo Olimpia con drones y sensores, tras llegar a un acuerdo con el gobierno griego para instalar tres centros de datos en los alrededores de Atenas, una inversión que podría llegar a los 1,000 millones de dólares.

Las grandes empresas tecnológicas compiten para crear plataformas y artefactos de realidad mixta que combinarían el internet con la vida cotidiana, como gafas que sirven a la vez como proyectores personales para brindar informaciones como rutas alternativas para ciclistas, estadísticas para los fans en espectáculos deportivos o probadores virtuales en casa para los compradores.

Es parte de lo que se empieza a conocer como el “metaverso”, un mundo futurista en línea que intenta fusionar la vida virtual con la real.